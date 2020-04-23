Трамп підписав указ про призупинення імміграції до США

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ про тимчасове припинення імміграції до США, що означає призупинення видачі міграційних віз та "зелених карт", які дають право прибулим іммігрантам влаштовуватися на роботу в США.

Про це він повідомив у середу, під час прес-конференції в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"З метою захисту наших чудових американських працівників я щойно підписав указ про тимчасове припинення імміграції до США. Це забезпечить, що безробітні американці будь-якого походження стануть першими в черзі на роботу, коли наша економіка відновиться", - заявив президент.

Це був очікуваний крок, оскільки напередодні глава Білого дому заявив про намір припинити видачу "зелених карт" новим мігрантам на 60 днів. Водночас він наголосив, що цей термін та умови можуть бути переглянуті ним особисто та його адміністрацією.