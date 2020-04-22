У Польщі третю добу горить найбільший національний парк

Бєбжанський національний парк (північний схід Польщі), який є найбільшим природним заповідником у країні, горить третю добу поспіль.

Пожежа охопили ділянку площею 3 тис. га, а її гасіння ускладнює проблема з проїздом пожежних автомобілів до місць екологічного лиха, повідомляє Wpolityce.pl.

“Операція дуже складна через те, що туди не можна доїхати автомобілями. Аби дістатися на місце, пожежники мають йти пішки близько 5-ти кілометрів. Для гасіння пожеж вони використовують палки з бляхою на кінці, тобто вогонь гаситься ударами цих палиць по місцях горіння”, - розповів речник Пожежної служби РП Кшиштоф Баторський.

За його словами, акція пожежогасіння в Національному парку ускладнена тим, що частина території, яка уражена пожежами, розташована на торф’яниках. Відтак, пожежники мають пильнувати, щоб не потрапити у вогняну пастку.

На допомогу пожежникам з Підляського воєводства Польщі вирушили 180 їх колег з інших регіонів країни. В районі пожежі розгортається кризовий штаб. У пожежогасінні також беруть участь чотири пожежні літаки, які скидають воду на місця пожежі.

Пожежі у Бєбжанському національному парку стаються щороку, але, як правило, вони не перевищують площу 200 га упродовж року. Нинішня пожежа є найбільшою за обсягами за останні понад 10 років.

Бєбжанський національний парк розташований на території площею близько 59 тис. га. Він розташований у багнистій місцевості, де є багато рідкісних видів рослин і тварин.

Керівництво парку збирає кошти на допомогу у проведенні рятувальної операції.