У Нідерландах вирують лісові пожежі: евакуювали понад 4 тисячі осіб

У Нідерландах через пожежу у національному парку Де Мейнвег вночі довелося евакуювати мешканців селища Херкенбош, що у провінції Лімбург.

Про це повідомляє NOS.

“Близько 4 200 мешканців змушені були полишити свої домівки уночі через пожежу”, - йдеться у повідомленні.

Селище оповив дим, який містить високу концентрацію чадного газу. Тому, щоб захистити здоров'я жителів, було прийняте рішення їх вивезти. Евакуація тривала усю ніч.

Зазначається, що під час евакуації було вжито заходів для запобігання поширенню коронавірусу, зокрема дотримано соціальну дистанцію.

Пожежа у національному парку Де Мейнвег вирує відучора. Спочатку рятувальники повідомляли, що ситуація під контролем, проте через сильий вітер вогонь почав швидко поширюватися. За попередніми підрахунками, знищено вже понад 100 гектарів лісу. Причини пожежі з’ясовують.