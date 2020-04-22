Пожежі на Житомирщині: досі тліє трава на кількох осередках

На Житомирщині продовжується ліквідація окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 7 год. 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. Пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки в Виступовицькому лісництві Овруцького району локалізовано", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 596 чоловік та 77 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 чоловіки особового складу та 16 одиниць техніки.

Також локалізовано пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки поблизу с. Острови Овруцького району, станом на сьогоднішній ранок там силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. До гасіння залучено 137 чоловік та 18 одиниць техніки з них від ДСНС 24 чоловіки особового складу та 6 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).