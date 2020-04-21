У світі зафіксували понад 2,5 мільйона випадків COVID-19

У світі вже зафіксовано понад 2,5 мільйона випадків заражень COVID-19, із яких понад 171 тисяча – летальні.

Про це повідомляє Worldometer.

Так, станом на 15 годину 21 квітня загальна кількість заражених коронавірусом у світі досягла 2 503 332 осіб, померли – 171 791 людина, одужали – 659 300 пацієнтів.

У трійку найбільш уражених пандемією COVID-19 країн входять Сполучені Штати Америки (792 938 випадків), Іспанія (204 178 випадків) та Італія (181 228 випадків).

Як повідомлялося, в Україні на сьогодні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.