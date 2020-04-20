У Бельгії - близько 40 тисяч випадків коронавірусу

Протягом доби в Бельгії зареєстровано ще 1 487 нових випадків захворювання на коронавірус, що довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 39 983.

Про це у понеділок з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє The Brussels Times.

«За добу ще 1 487 людей в Бельгії отримали позитивний тест на коронавірус, що довело загальну кількість інфікованих до 39 983. Це число включає активні випадки хвороби, пацієнтів, що одужали, а також людей, які померли внаслідок захворювання. 550 з нових інфікованих людей проживають у Фландрії, 693 – у Валлонії, 238 – у Брюсселі. Міністерство не має інформації про місце проживання ще 6 осіб», - йдеться у публікації.

До бельгійських лікарень відучора були госпіталізовані ще 232 пацієнти з діагнозом COVID-19, 138 були виписані після одужання. З урахуванням цих показників, загальна кількість осіб, що перебувають у лікарнях з коронавірусом, становить у Бельгії 4 920. З них 1071 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії, 760 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Протягом минулих 24 годин внаслідок атаки коронавірусу в країні померли ще 168 осіб, що довело загальну кількість жертв хвороби з початку пандемії до 5 828.

За даними Worldometers, у світі інфіковано коронавірусом COVID-19 2 414 298 осіб, з них 165 172 померли, 629 431 людина одужала.

Фото: АА