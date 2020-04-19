У Бельгії пом’якшили карантинні вимоги для господарських магазинів

Уряд Бельгії відсьогодні дещо пом’якшив обмежувальні заходи, спрямовані на стримування пандемії COVID-19, для великих мереж магазинів господарських товарів.

Поро це в суботу повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».

«Уряд дозволив діяльність ще одного сектору роздрібної торгівлі, заклади якого відкриються вперше після місячної перерви, включаючи центри, де продають товари для роботи в саду й городі, та магазини «зроби сам». Причина – бажання надати людям, що перебувають на самоізоляції, зробити щось у саду або в оселі», - йдеться у публікації.

Пом’якшення правил карантину стосуватимуться магазинів «зроби сам», у яких продають товари широкого вжитку та інструменти для будівництва. Відкриються також магазини садівничого знаряддя та крамниці, які торгують рослинами та деревами.

При цьому у них мають повністю дотримуватися правила соціального дистанціювання, відповідно до яких на кожного покупця в магазині має припадати не менше 10 квадратних метрів торгівельної площі, а перебування покупця в магазині не має перевищувати 30 хвилин.

Таким чином, відкритися зможуть лише великі магазини, які здатні виконати таке правило.

Ще одне пом’якшення стосується діяльності готелів – вони можуть приймати відвідувачів, але ресторани в них не працюватимуть. Закритими також мають бути кімнати для зустрічей, гімнастичні зали, басейні та інші місця, де люди можуть збиратися.

Як зазначається, таке пом'якшення є суто теоретичним, адже завантаженість готелів після початку кризи коронавірусу у Бельгії в середньому не перевищує 5 відсотків від загальної кількості місць, навіть у столичному регіоні.

Залишається чинною і заборона на несуттєві поїздки громадян, хоча зроблено уточнення щодо поїздок волонтерів, які працюють у критично важливих секторах виробництва або послуг.

Як повідомлялося, у Бельгії з 18 березня були закриті всі торгівельні точки, окрім тих, де продають продукти, газети та медичні засоби.

Відповідно до обмежувальних заходів, всі масові заходи, включаючи традиційні театральні та музичні фестивалі, ходи і церемонії, скасовані у Бельгії до 31 серпня 2020 року.

Фото: Belga