У Польщі вибухнув нелегальний полігон з хімвідходами

Нелегальний полігон з хімвідходами загорівся в неділю після обіду на околиці міста Кєльце на півдні Польщі. У місті було запроваджено стан хімічної небезпеки й евакуйовано 150 людей.

Про це інформує Wp.pl.

Як повідомив війт гміни Сіткувка-Новіни Себастіан Новачкевич, причиною пожежі були, ймовірно, свідомий підпал або вогонь перемістився на полігон хімвідходів із запаленої неподалік трави.

.#TVPInfo | W Nowinach koło Kielc płonie nielegalne składowisko odpadów chemicznych. Wielka chmura dymu rozchodzi się po całej okolicy. Strażacy apelują do mieszkańców o zamykanie okien i nie wychodzenie na zewnątrz.pic.twitter.com/FmWb9B6LR1 — Poprawna (@Ja_to_) April 19, 2020

Nowiny koło Kielc.

Pożar i wybuchy na składowisku chemikaliów. pic.twitter.com/F3wgCeILzN — Piotr Fijalkowski #FBPE (@PiotFijalkowski) April 19, 2020

#PILNE: Pożar w Nowinach koło Kielc. Pali się składowisko z materiałami chemicznymi. Na miejscu kilkanaście zastępów. pic.twitter.com/ieFWgI9chq — Remiza.pl 🇵🇱 (@Remizapl) April 19, 2020

Клуби чорного диму було видно на відстані кількох кілометрів, а зблизька – як вибухали і вилітали у повітря бочки з хімікатами.

У місті було оголошено стан хімічної небезпеки й евакуйовано 150 місцевих жителів. На місце події, крім пожежників, виїхала спеціальна група хімічного реагування.

В місті включалися сирени, що означало попередження про небезпеку. Місцеві органи влади та ЗМІ інформували місцевих жителів про можливу небезпеку і просили усіх залишатися вдома і не виходити на вулицю. Пізніше на місці пожежі стався також вибув метану.

Ввечері пожежу ліквідували. У місті також було скасовано стан хімічної небезпеки.