Стрілянина у Канаді: більше 10 загиблих
Укрінформ
Унаслідок стрілянини на сході Канади загинули щонайменше десять осіб.
Про це повідомила заступниця глави поліції канадської провінції Нова Шотландія Лі Бергерман, передає кореспондент Укрінформу.
За її словами, трагедія сталася у селищі Портапік на заході провінції. Стрілець пересувався автомобілем, стилізованим під поліцейський.
У ході гонитви за злочинцем один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення. Нападника вдалося ліквідувати. Ним виявився 51-річний місцевий мешканець Габріель Вортман.
Мотиви стрільця та подробиці злочину з'ясовуються.