У Мексиці - стрілянина, 19 загиблих

У Мексиці в результаті зіткнення конкуруючих угруповань наркоторговців загинули 19 осіб.

Про це повідомляє АР.

«У суботу в прокуратурі штату Чихуахуа сталася велика перестрілка між конкуруючими бандами наркоторговців, у результаті якої загинули 19 осіб», - йдеться в повідомленні.

Крім того на місці злочину поліція вилучила дві гранати, зброю і транспортні засоби.

Загалом на місці загинули 18 осіб. Ще один чоловік помер у лікарні, одного заарештоввано.