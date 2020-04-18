Коронавірус забрав понад 5 000 життів у Ірані
Про це повідомляє агенція Anadolu з посиланням на міністерство охорони здоров'я Ірану.
"Міністерство охорони здоров'я протягом останніх 24 годин зафіксувало 73 летальні випадки, отже загальна кількість померлих збільшилась до 5 031", - йдеться у повідомленні.
Речник міністерства Кіануш Джаханпур заявив, що кількість підтверджених випадків хвороби COVID-19 в Ірані досягла 80 868 після того, як протягом доби у 1 374-х нових пацієнтів діагностували коронавірусну хворобу.
55 987 іранців одужали від недуги станом на зараз. Кількість людей, яких у країні протестували на COVID-19, наразі перевищує 330 000, додав Джаханпур.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.