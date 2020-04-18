Коронавірус забрав понад 5 000 життів у Ірані

Кількість летальних випадків внаслідок COVID-19 в Ірані перевищила 5000, а кількість підтверджених випадків захворювання зросла до 80 868.

Про це повідомляє агенція Anadolu з посиланням на міністерство охорони здоров'я Ірану.

"Міністерство охорони здоров'я протягом останніх 24 годин зафіксувало 73 летальні випадки, отже загальна кількість померлих збільшилась до 5 031", - йдеться у повідомленні.

Речник міністерства Кіануш Джаханпур заявив, що кількість підтверджених випадків хвороби COVID-19 в Ірані досягла 80 868 після того, як протягом доби у 1 374-х нових пацієнтів діагностували коронавірусну хворобу.

55 987 іранців одужали від недуги станом на зараз. Кількість людей, яких у країні протестували на COVID-19, наразі перевищує 330 000, додав Джаханпур.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 2 261 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 726 летальних, 579 187 осіб одужало.