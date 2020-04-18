Цього тижня ВПС Бельгії перехопили 5 російських літаків над Балтикою

Літаки бельгійських ВПС, які входять до складу повітряної місії НАТО, протягом тижня перехопили над Балтійським морем п'ять російських військових літаків.

Таку інформацію оприлюднили ВПС Бельгії у мережі Twitter.

"У літаків ВПС Бельгії, що беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, був напружений тиждень. Наші літаки F16 та їх екіпажі виконали 5 перехоплень, пілоти перехоплювали, серед іншого літаки Су-24, Су-27, Ту-134 та Ан-26", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com / pg / CIAF.Hradec.Kralove