У Чилі видаватимуть "картки імунітету" тим, хто одужав від COVID-19

Влада Чилі почне видавати "картки імунітету" особам, які захворіли на COVID-19 і одужали.

Власники карток будуть звільнені від карантинних обмежень й зможуть повернутися на роботу, повідомляє The Guardian.

"У понеділок вранці Чилі стане першою країною, що видаватиме "картки імунітету" тим, хто одужав після захворювання на COVID-19, ці картки звільнятимуть власників від карантинних обмежень, щоб вони могли повернутися на роботу", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві охорони здоров'я Чилі зазначили, що деякі картки будуть видаватись відповідно до наявності антитіл до коронавірусу в організмі. На думку фахівців, власники карток будуть безпечними для оточуючих.

Наразі у Чилі вважається, що пацієнти більше не є носіями вірусу за 14 днів з моменту реєстрації останніх симптомів захворювання або з моменту виписки з лікарні. Ті, у кого ослаблена імунна система, вважаються безпечними для оточення лише за 28 днів після фіксації симптомів хвороби.

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За даними сайту Worldometer, у Чилі наразі налічується 9252 підтверджені випадки коронавірусу, з них 116 летальних.

Загалом у світі підтверджено 2 279 742 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 156 308 летальних, 583 320 осіб одужало.