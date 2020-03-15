У водах Чилі на карантині стоять два круїзні лайнери
Про це оголосило міністерство охорони здоров'я Чилі, повідомляє AFP.
«На двох круїзних лайнерах на карантин потрапило понад 1300 осіб після того, як тест літнього британця на одному з них дав позитивний результат на коронавірус», - йдеться в повідомленні.
Обидва кораблі курсують чилійськими фіордами у Патагонії.
Як повідомляється, у 85-річного чоловіка з'явилися симптоми коронавірусу після того, як він зійшов з корабля Silver Explorer в порту Калета-Тортелье, що за 2400 км від Сантьяго. Пізніше чоловіка бувло переведено в лікарню у місті Койайке, де проведений йому тест показав позитивний результат на коронавірус.
«Корабель знаходиться в карантині у порту Кастро. Стан громадянина Великої Британії задовільний, але у нього позитивний результат на коронавірус», - заявив на пресконференції міністр охорони здоров'я Хайме Маналич.
Інше судно, Azmara Pursuit - з 665 пасажирами і майже 400 членами екіпажу - раніше заходило в чилійські води з південного аргентинського порту Ушуайя. В даний час лайнер перебуває поруч з портом Чакабуко, оскільки влада заборонила висадку пасажирів на тій підставі, що на лайнері були підозри на випадки коронавірусу.
Як зазначає видання, у суботу число випадків коронавірусу у Чилі досягло 61, що на 18 більше, ніж у п'ятницю.
Як повідомлялося, за даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на ранок 15 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів Covid-19 і одужав 73 968 осіб, інфікованих 156 400 осіб, а тих, хто загинув від Covid-19 - 5 833.
11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.