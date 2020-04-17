Канада не відмовиться від судових позовів до Ірану через авіатрощу МАУ

Канада й будь-які інша держава, яка втратила своїх громадян в авіакатастрофі МАУ, ніколи не дасть згоду на відмову від судових позовів до Ірану.

Про це в інтерв’ю National Post заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, коментуючи повідомлення ЗМІ про "меморандум" від Ірану.

"Це не відповідало б розмовам, які ми вели нещодавно, та виявленій рішучості з виборювання справедливості для родичів", - сказав Шампань.

Він запевнив, що особисто не бачив жодних подібних "меморандумів", і застеріг, що "дехто може прагнути поширити неточну інформацію". "Я би був зараз уважним через можливість поширення чуток в той час, як скорботні родичі шукають факти. Вони сумують та хочуть отримати запевнення, що ми теж працюємо над цим", - зазначив міністр.

Раніше Radio Farda повідомило, що іранська влада направила МЗС України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, аби Київ не подавав судові позови у зв’язку з авіакатастрофою літака МАУ біля Тегерана 8 січня.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

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Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.