Міжнародна група продовжує працювати для розслідування збиття літака МАУ в Ірані

Україна, Канада, Швеція, Афганістан та Сполучене Королівство продовжують спільно працювати задля проведення незалежного і прозорого розслідування збиття українського літака поблизу Тегерану та відновлення справедливості щодо жертв авіакатастрофи.

Про це йдеться у спільній заяві держав-учасниць Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи рейсу МАУ PS752.

Зазначається, що виповнюється 100 днів з моменту трагедії рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України: 176 осіб безневинно загинули, коли 8 січня ракета земля-повітря збила їхній літак у небі над Тегераном, Іран.

«Ми надалі подумки із родинами жертв. Користуючись нагодою, члени координаційної групи хотіли би запевнити родини та близьких жертв, що наша група міністрів продовжує спільно працювати, відстоюючи повну відповідальність, прозорість, справедливість і компенсації, а також повне, незалежне і прозоре розслідування, аби допомогти родинам та близьким подолати горе, яке вони надалі переживають” – йдеться у документі.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що авіалайнер був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягала на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

фото: АА