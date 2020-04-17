У Польщі кількість заражених коронавірусом перевищила 8000

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 8214, з яких 318 осіб померли, 866 одужали.

Про це повідомляє в п’ятницю у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

"Кількість заражених коронавірусом в Польщі становить 8214 осіб, 318 осіб померли. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб", - йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

Як зазначається, у більшості померлих осіб були супутні хвороби.

За останню добу поліція перевірила дотримання режиму карантину у 112 тис. осіб, у майже 220 випадках виявлено його порушення.

У лікарнях Польщі станом на сьогодні перебувають понад 2,6 тис. осіб заражених коронавірусом, на карантині – понад 138 тис., під епідеміологічним наглядом – понад 25 тис. людей.

У Польщі одужали від захворювання коронавірусом 866 осіб.

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Напередодні глава польського уряду Матеуш Моравецький повідомив про плани послаблення обмежень, запроваджених у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, на першому етапі, який вводиться в дію з 20 квітня, відбудеться відкриття для відвідування лісів і парків, в також частково скасовуватимуться обмеження у торгівлі. Зокрема, дозволятиметься торгівля (у магазинах площею до 100 кв.м зможуть перебувати чотири особи з розрахунку на одну касу, у магазинах понад 100 кв. м. - одна людина на 15 кв. м. площі). Також дозволятиметься перебування в церквах і культових спорудах одній людині особі на 15 кв. м.).

Подальші етапи скасування обмежень залежатимуть від аналізу динаміки захворюваності, можливостей служби охорони здоров’я Польщі та виконання санітарних рекомендацій.

Фото: АА