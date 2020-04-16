У Сінгапурі зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу
Укрінформ
У Сінгапурі протягом доби зафіксували 447 нових випадків захворювання на COVID-19, що є рекордною кількістю з початку пандемії.
Про це повідомляє Malay Mail.
"Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру (МОЗ) підтвердило нові 447 випадків зараження хворобою Covid-19, що є найбільшим щоденним зростанням в республіці, де загальна кількість випадків коронавірусної хвороби зросла до 3699", - йдеться у повідомленні.
Протягом останніх двох тижнів кількість нових випадків в країні залишалася стабільною, в середньому фіксувалося 36 нових випадків щодоби.
У Сінгапурі станом на сьогодні зафіксували 10 летальних випадків у зв'язку з пандемією Covid-19.
Фото: АА