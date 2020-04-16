У Сінгапурі зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу

У Сінгапурі протягом доби зафіксували 447 нових випадків захворювання на COVID-19, що є рекордною кількістю з початку пандемії.

Про це повідомляє Malay Mail.

"Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру (МОЗ) підтвердило нові 447 випадків зараження хворобою Covid-19, що є найбільшим щоденним зростанням в республіці, де загальна кількість випадків коронавірусної хвороби зросла до 3699", - йдеться у повідомленні.

Протягом останніх двох тижнів кількість нових випадків в країні залишалася стабільною, в середньому фіксувалося 36 нових випадків щодоби.

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У Сінгапурі станом на сьогодні зафіксували 10 летальних випадків у зв'язку з пандемією Covid-19.

Фото: АА