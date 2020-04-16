Путін переніс парад Перемоги з 9 травня на невизначений термін

Президент Росії Володимир Путін оголосив про перенесення параду на честь 75-річчя Перемоги.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ризики в зв'язку з пандемією коронавірусу не дозволяють почати підготовку до параду 9 травня, тому її потрібно перенести, як і інші заходи до 75-річчя Перемоги", - цитує агентство слова Путіна.

Таким чином, ювілейний парад Перемоги на Красній площі і акція "Безсмертний полк" відкладено на пізніший термін. Путін не назвав точну дату, лише зазначив, що святкування пройде пізніше цього року.

Приводом для перенесення стала пандемія коронавірусу, а також те, що напередодні перенести парад на іншу дату Президента РФ попросили російські ветеранські організації.

Як повідомлялося раніше, загальна кількість хворих Covid-19 в Росії на ранок 16 квітня становила 27 893 осіб.