У Білорусі зростає кількість уражених коронавірусом, нині – понад 4000

У Білорусі за останню добу зареєстровано 476 нових випадків коронавірусу, а загальне число хворих становить 4 204.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.

«Станом на 16 квітня, в Білорусі зареєстровано 4204 людини з наявністю коронавірусної інфекції», - йдеться в повідомленні.

Згідно з цими даними, за добу виявлено 476 нових випадків.

У МОЗ додали, що всього в країні 40 людей померло від COVID-19.

У республіці вже проведено 81 246 тестів на коронавірус.

За даними сайту Worldometer, в світі зареєстровано 2 084 744 випадки зараження коронавірусом, з них 134 685 летальних, 515 475 осіб одужали.