У Білорусі зростає кількість уражених коронавірусом, нині – понад 4000
Укрінформ
У Білорусі за останню добу зареєстровано 476 нових випадків коронавірусу, а загальне число хворих становить 4 204.
Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Білорусі.
«Станом на 16 квітня, в Білорусі зареєстровано 4204 людини з наявністю коронавірусної інфекції», - йдеться в повідомленні.
Згідно з цими даними, за добу виявлено 476 нових випадків.
У МОЗ додали, що всього в країні 40 людей померло від COVID-19.
У республіці вже проведено 81 246 тестів на коронавірус.
За даними сайту Worldometer, в світі зареєстровано 2 084 744 випадки зараження коронавірусом, з них 134 685 летальних, 515 475 осіб одужали.