Наступного тижня американці отримають "стимулюючі чеки" держдопомоги з ім'ям Трампа

Ім’я президента США Дональда Трампа буде надруковано на так званих «стимулюючих чеках», які податкова служба (IRS) надсилатиме десяткам мільйонів американців по всій країні.

Дану інформацію підтвердили у Міністерстві фінансів США, повідомляє АР.

"Насправді, ми очікуємо, що перші чеки надійдуть поштою на початку наступного тижня…", - зазначили у відомстві.

Як зазначається, така поява імені президента США на платіжках від Податкового управління країни є безпрецендентою і відбувається вперше.

Однак за законом президент не має права підписувати документи щодо виплат Мінфіну США. Тому на чеках буде підпис посадової особи з бюро фіскальної служби Мінфіну, щоб гарантувати, що урядові платежі є безпартійними.

Загалом чеки матеріальної допомоги надішлють близько 60 мільйонам американців шляхом прямого зачислення коштів, ймовірно, на цьому тижні.

Починаючи з 4 травня IRS почне видавати паперові чеки фізичним особам. Вони видаватимуться зі швидкістю близько 5 мільйонів на тиждень, а це означає, що на отримання всіх чеків може знадобитися до 20 тижнів.

Кожен, хто заробляє до 75 тис. доларів США на рік та має номер соціального страхування, отримає виплату в розмірі 1,2 тис. доларів. Це означає, що подружні пари, які подають спільні декларації, отримають внесок у розмірі 2,4 тис. доларів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 квітня у США зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 – 644 089, з них – 48 708 людей одужали, 28 529 померли.

Фото: Official White House Photo