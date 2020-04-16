У світі від COVID-19 одужали понад пів мільйона людей

У світі вже зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад пів мільйона одужали і 134 616 померли.

Про це повідомляє сайт Worldometer.

Станом на ранок 16 квітня у світі зареєстрували 2 083 326 випадків зараження коронавірусом, з них - 510 350 осіб одужали і 134 616 померли.

COVID-19 зачепив 210 країн та територій. Серед хворих на вірус 51 142 особи знаходяться у критичному або серйозному стані.

У США на сьогодні зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 – 644 089, з них – 48 708 людей одужали, 28 529 померли.

На другому місці Іспанія. Там зафіксували 180 659 хворих на вірус, 70 853 особи одужали, 18 812 - померли.

В Італії зафіксували 165 155 випадків COVID-19, 21 645 смертей і 38 092 випадки одужання.

У Китаї зараз кількість хворих складає 82 341. Одужали від хвороби – 77 892 особи, 3 342 померли.

В Україні станом на 15 квітня загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3764. З них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

Фото: АА