У США зафіксували новий антирекорд – понад 2,4 тисячі смертей за добу

У США зафіксовано новий антирекорд зі смертності від коронавірусу - 14 квітня там померло 2 407 осіб.

Про це свідчать дані Worldometer.

Раніше антирекорд з показника смертності за добу в США було зафіксовано 10 квітня, тоді за день померло 2 035 осіб.

На цей час у США зафіксовано 614 246 випадків коронавірусу, з них 26 064 смерті і 38 820 випадків одужання.

Як повідомлялося, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу в світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 людини (155 за сьогоднішній день).

Фото: АА