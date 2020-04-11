Антирекорд у США - дві тисячі смертей від коронавірусу за добу

Про це повідомляє Sky News.

"Понад 2000 людей, у яких діагностували коронавірус, померли у США протягом п'ятниці - це найбільша кількість смертельних випадків протягом однієї доби у світі", - йдеться у повідомленні.

Загалом у США 18 747 людей померли внаслідок зараження коронавірусом. Таким чином, країна є другою після Італії з найбільшою кількістю смертельних випадків внаслідок хвороби Covid-19 у світі.

Згідно з даними Worldometer, у світі 102 755 людей померли внаслідок пандемії COVID-19. Одужали - 376 548 осіб.

Найбільш постраждалою країною залишаються США з 502 876 підтвердженими випадками захворювання та 18 747 летальними випадками.

Фото: АА