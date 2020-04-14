Грузія закриває столицю і продовжує надзвичайний стан до 10 травня

Уряд Грузії має намір продовжити режим надзвичайного стану до 10 травня, а з 15 квітня закрити чотири великі міста - Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє сайт Новини-Грузія.

«На жаль, можемо констатувати той факт, що у нас вперше зафіксовано 30 заражених людей за один день. Можна сказати, що ми вступили в стадію повномасштабного внутрішнього поширення в країні», - сказав Гахарія.

Прем'єр Грузії зазначив, що сьогодні неможливо зробити точний прогноз, коли поширення вірусу сягне максимуму.

«Тому кожен крок і дія уряду в цій сфері невизначеності має ще більшу цінність і ще більшу важливість. Тому я хотів би повідомити вам сьогодні, що, по-перше, уряд прийняв рішення заборонити людям в'їзд і виїзд з Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі завтра з 21:00 15 квітня. Це означає, що ми робимо все можливе, щоб ще більше знизити рівень мобільності у великих містах», - сказав він.

Крім того, уряд Грузії звернувся до президента країни для продовження надзвичайного стану до 10 травня.

«Ми закликаємо президента звернутися до парламенту найближчими днями з проханням про продовження надзвичайного стану до 10 травня. Це кроки, які необхідно зробити негайно, щоб перейти до нового етапу уповільнення поширення вірусу», - сказав Гахарія.

За даними сайту Worldometer, станом на 14 квітня в Грузії зафіксовано 296 випадків COVID-19, з них - 68 осіб одужали і 3 загинули.

Фото: AA