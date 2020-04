Електромагнітна зброя: новий гравець майбутньої війни

Хто володіє подібним інструментом, може одномоментно вирубити надсучасного противника

На що здатна біологічна зброя, ми вже сьогодні можемо собі уявити.

Але небезпечність інших видів зброї від цього не стає меншою. Попри катастрофічні наслідки пандемії, жодна з великих держав не скоротила свої воєнні бюджети, які обчислюються трильйонами доларів. Ніхто з тих, хто має ядерну зброю, не відмовляється від неї. Мало того, розробляються, випробуються й розгортаються нові види озброєнь, такі як, наприклад, електромагнітне.

В умовах, коли середовище, в якому живе людина, все більше насичується машинами, комп’ютерними мережами, засобами стільникового зв’язку, все щільніше роботизується й інформатизується, так звана електромагнітна зброя все помітніше виходить на перший план. А це вимагає адекватної реакції держави, науковців, військових – аби захиститися від нової зброї, мати в запасі на випадок військового конфлікту контрзброю, зіграти на випередження.

Укрінформ пропонує увазі читача серію статей, підготовлених Defense Express – про роль електромагнітної зброї в сучасній війні, новітні зарубіжні розробки з цього питання та можливості України в даній сфері.

Електромагнітна зброя, про яку останнім часом багато говорять, стає реальним фактором стратегічної переваги на сучасному полі бою. Провідні країни світу витрачають шалені гроші на дослідження в цій сфері та розробку конкретних зразків. Той, хто володіє подібним інструментом, може одномоментно вирубити надсучасного противника. Україні такий стратегічний козир може дістатись легше, аніж іншим.

ЕМІ: ЯК СПАЛИТИ КОМП’ЮТЕРНИЙ МОЗОК ПРОТИВНИКА

Сучасне поле бою кардинально відрізняється від поля бою XX століття. Основною відмінністю є його критична насиченість різноманітними радіоелектронними засобами (РЕЗ). Військова техніка, засоби розвідки, комплекси озброєнь, розвідувально-ударні комплекси – все це наразі не обходиться без електроніки, не говорячи вже про засоби зв’язку, системи бойового управління та управління військами.

Також XXI століття стає століттям роботизації у війську. Наземні, повітряні, морські роботизовані системи все частіше замінюють собою таких уразливих та недосконалих людей.

Якщо в XX столітті трендом була зброя масового ураження, що вражає лише живу силу противника – від бойових отруйних речовин до нейтронних боєприпасів, то в XXI столітті потреба в таких "негуманних" видах зброї відпала. Ціль воєн сучасності та майбутнього – не жива сила, а економіка противника. Більшу частину бойових завдань тепер вирішуватимуть роботи – від безпілотних літальних апаратів до автоматичних броньованих машин. І якщо XX століття можна сміливо назвати століттям ядерної зброї, то в XXI-му столітті затребуваною буде електромагнітна, або, як її ще називають, мікрохвильова зброя.

В українській військовій науці, для того, щоб звузити поняття та відділити від цього виду зброї наприклад ті ж рельсотрони (рейкові гармати, в яких для прискорення снаряду використовується електромагнітна енергія), що по суті також можна вважати електромагнітною зброєю, але балістичною, використовують більш точне визначення – зброя електромагнітного імпульсу (ЕМІ). Це саме та зброя, що має випалювати комп'ютерний мозок противника і мова в цій статті йде саме про неї.

Довідка Defense Express:

Під зброєю електромагнітного імпульсу (ЕМІ) розуміють спеціально розроблені й виготовлені неядерні засоби генерування потужного електромагнітного імпульсу або послідовності імпульсів для функціонального ураження озброєння та військової техніки противника, насамперед різноманітних радіоелектронних засобів, що входять до складу його систем управління військами і зброєю. На відміну від функціонального придушення, що здійснюється звичайними засобами та методами радіоелектронної боротьби, при функціональному ураженні елементи РЕЗ противника зазнають незворотних ушкоджень (електричний та (або) тепловий пробій, механічні руйнування тощо), у результаті яких після припинення уражального впливу вони не можуть самостійно повернутися до працездатного стану і потребують ремонту.

Принципова схема електромагнітної бомби та її застосування / Графіка з відкритих джерел

На думку аналітиків, поряд із традиційними засобами радіоелектронної боротьби, використання зброї ЕМІ для завдання електронних і комбінованих електронно-вогневих ударів може стати однією з основних форм бойових дій у найближчому майбутньому.

Більше того, деякі теоретики військової справи вважають, що у перспективі зброя ЕМІ може розглядатися і як силовий, наступальний засіб радіоелектронної та інформаційної боротьби. Основними стратегічними і оперативними завданнями, які можна буде вирішувати за допомогою зброї ЕМІ в такому разі, є такі:

● стратегічне стримування агресії;

● дезорганізація систем управління військами та зброєю противника;

● зниження ефективності його наступальних повітряних, сухопутних і морських дій;

● забезпечення панування в повітрі шляхом ураження засобів ППО та РЕБ протиборчої сторони.

Електромагнітні боєприпаси можуть бути використані для впливу на райони можливих позицій мобільних і переносних ЗРК / Фото: відкриті джерела

ВИНИЩУВАЧ МІКРОРОБОТІВ

Електромагнітні боєприпаси можуть бути використані для впливу на райони можливих позицій мобільних і переносних ЗРК, в системах ближнього захисту літального апарату. Ефектом застосування електромагнітного боєприпасу (ЕМБ) може бути, наприклад, виведення з ладу системи виявлення цілі переносного ЗРК, його головки самонаведення, причому ці ефекти можуть бути досягнуті, навіть якщо в момент впливу переносний ЗРК знаходиться в неактивному стані. Захист літального апарату може здійснюватися за допомогою ЕМБ, який вистрілюється назустріч ракеті, що атакує, і вражає її головку самонаведення за допомогою бортового генератора спрямованого випромінювання. За аналогічним принципом проектуються і перспективні комплекси захисту танків від протитанкових ракет, комплекси боротьби з різними високоточними боєприпасами.

Зброя ЕМІ може стати панацеєю і в боротьбі з мікроБПЛА, яким, на думку багатьох аналітиків, визначена в бойових діях майбутнього роль, що схожа до тієї, яку відігравала ядерна зброя в минулому столітті. Рій мікроБПЛА, спрямований у бойові порядки противника, забезпечить спостереження за його діями в реальному часі. МікроБПЛА можуть виступити і в ролі носіїв мікрозброї для високоточного ураження найбільш важливих цілей, навіть окремих піхотинців, а також для транспортування біологічних і хімічних засобів ураження. Невеликий розмір і безшумність мікроБПЛА дозволить їм вести бойові дії непомітно для ворога, який може знищити окремі апарати, але майже не в змозі знищити всі мікроБПЛА, враховуючи їх невеликі розміри.

Саме зброя ЕМІ, зокрема, генератори електромагнітного імпульсу, можуть стати єдиним загороджувальним засобом на шляху застосування таких бойових мікророботів у майбутньому.

Електромагнітна зброя може стати панацеєю в боротьбі з роями мікроБПЛА / Ілюстрація: S. Defense Advanced Research Projects Agency

ЦИВІЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ТЕЖ ПІД ЗАГРОЗОЮ

Водночас критична насиченість сучасного суспільства радіоелектронними та електроприладами веде до критичної ж уразливості не лише військової, а й цивільної інфраструктури і, як наслідок, економіки та безпеки життєдіяльності розвинених країн. Тому дехто вже зараз вважає, що зброя ЕМІ є стратегічною і може вплинути на хід війни.

Наприклад у США у 2018 році було ухвалено "Стратегію захисту країни від загроз, пов'язаних з електромагнітними імпульсами та збудженням геомагнітного поля". Зазначений документ підготовлено міністерством внутрішньої безпеки (МВБ) США. В стратегії викладаються "чітке бачення і підхід" МВБ "щодо захисту критично важливої інфраструктури" Сполучених Штатів від "потенційно катастрофічних інцидентів з використанням електромагнітного імпульсу", а також принципи реагування на них і відновлення в подібних обставинах.

Документ розроблений з урахуванням консенсусу, наявного в американських розвідслужбах, щодо тієї небезпеки, яка в зв'язку з застосуванням даного виду озброєнь може виходити від супротивників США.

Критична насиченість сучасного суспільства радіоелектронними та електроприладами веде до критичної ж уразливості не лише військової, а й цивільної інфраструктури/ Фото: відкриті джерела

На думку американців, у першу чергу під загрозу можуть бути поставлені інфраструктурні об'єкти, електричні й транспортні мережі, комунікаційне обладнання.

На момент оприлюднення цього документу, в МВБ США заявляли, що Стратегія буде доповнена відповідним планом дій, який міститиме в собі список конкретних кроків, покликаних "оптимізувати наявні ресурси" і "забезпечити кращу координацію між федеральними, регіональними та місцевими владами, галузевими відомствами та приватними операторами". Тож американці щось знають, якщо справа дійшла до цілої Стратегії...

Усе зазначене вище дозволяє припустити, що вже в найближчі десятиліття поява високоефективних озброєнь ЕМІ буде в змозі докорінно впливати на хід розвитку технологій виготовлення і вигляд перспективних радіоелектронних систем не лише військового, а й цивільного призначення.

НОВА «МІСІЯ» ЯДЕРНОЇ БОМБИ

Загроза від зброї ЕМІ є настільки серйозною, що мережею ширяться навіть подробиці можливого перепрофілювання ядерної зброї у зброю електромагнітного імпульсу, коли у ролі основного вражаючого фактору може використовуватись лише потужний електромагнітний імпульс (наприклад, при висотному підриві ядерного заряду). Основним завданням, яке тут ставиться, є саме масоване виведення з ладу об’єктів критичної інфраструктури противника.

Зокрема, у 2017 році для Комісії з протидії загрозам США від нападу з використанням ЕМІ (Commission to Assess the Threat to the United States from EMP Attack) була підготовлена доповідь "Сценарії атак з використанням ЕМІ ядерних боєприпасів і комбіновані бойові дії в кіберпросторі" ("Nuclear EMP Attack Scenarios and Combined-arms Cyber Warfare"). У документі наводився ряд фактів і припущень щодо можливості використання ядерних боєприпасів у якості зброї ЕМІ і ймовірний вплив подібного сценарію на обстановку в світі. Автором доповіді виступив доктор Пітер Вінсент Прай.

У доповіді вказується, що небезпеку для США являє діяльність одразу кількох "диктаторських режимів". По цілях у США можуть завдати удар РФ, Китай, КНДР й Іран.

Хто і яких успіхів досяг у розробці ЕМІ, про це – в наступній публікації.

У 2017 році для Комісії з протидії загрозам США нападу з використанням ЕМІ (Commission to Assess the Threat to the United States from EMP Attack) була підготовлена доповідь "Сценарії атак з використанням ЕМІ ядерних боєприпасів і комбіновані бойові дії в кіберпросторі"

Директор Інституту електромагнітних досліджень (м. Харків) Юрій Ткач з одним із основних серійних продуктів підприємства в руках – портативним вибухомагнітним генератором: "Число зарубіжних замовників безперервно зростає. Це країни і Південно-Східної Азії, й європейські країни, і Близький Схід..." / Фото: Defense Express

(Далі буде)

Валерій Рябих, головний редактор видання «Українські технології: Українські приватні оборонні підприємства», Defense Express