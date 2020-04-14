У США – понад 587 тисяч хворих з коронавірусом, майже 24 тисячі померлих

Кількість людей, що померли через COVID-19 у Сполучених Штатах Америки 14 квітня вже перевищила 23 тисячі.

Про це свідчать дані Worldometer.

Так, станом на ранок вівторка загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у США становить 587 173, а з них летальних – 23 644.

Натомість вилікувалися від хвороби вже наразі 36 948 осіб.

Слід зауважити, що за останню добу в країні від COVID-19 померли 1535 осіб – майже стільки ж, як напередодні.

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Як відомо, США є наразі «лідером» за кількістю хворих коронавірусом у світі.

На території Сполучених Штатів найгірша епідеміологічна ситуація склалася в Нью-Йорку (195 655 хворих).

Раніше головний інфекціоніст країни Антоніо Фочі заявив, що жертви могли б бути значно меншими, якби США почали раніше впроваджувати обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією. Він зазначив також, що «не може гарантувати», що виборці зможуть особисто прийти на виборчі дільниці у листопаді, оскільки восени-взимку можлива друга хвиля епідемії коронавірусу.

У свою чергу, губернатор Нью-Йорка Ендрю М. Куомо зазначив, що «найгірше вже позаду», але карантинні обмеження ще триватимуть тривалий час.