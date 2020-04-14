Верховний суд США розгляне три гучні справи щодо податків Трампа

Верховний суд США розгляне у травні аргументи в суперечці про те, чи слід розкривати податкові та фінансові звіти президента Дональда Трампа у відеоформаті на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

«Верховний суд заявив у понеділок, що він заслухає деякі усні аргументи сторін у віртуальному режимі у травні, після закриття будівлі (суду – ред.) для громадськості та перенесення справ в рамках запобіжних заходів проти коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Серед суперечок, які будуть розглядатися через телеконференцію, є три гучні справи, пов’язані з вимогами оприлюднити податкові декларації президента Трампа.

«Відповідно до рекомендацій з охорони здоров'я у відповідь на COVID-19, судді та адвокат братимуть участь (у слуханнях – ред.) дистанційно», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд розраховує надати журналістам аудіозапис засідання.

Загалом протягом перших двох тижнів травня судді розглянуть 10 справ.

За інформацією CNN, засідання суду призначені на 4-6 травня та 11-13 травня. Проте дати розгляду конкретних справ поки не оголошені.

Як відомо, у 2016 році Дональд Трамп порушив багаторічну американську президентську традицію і відмовився добровільно опублікувати свою податкову декларацію. Він відмовлявся це робити і в наступні роки.

фото: The White House