Десятки торнадо в США забрали за день 32 життя

Десятки торнадо в США забрали за день 32 життя

Укрінформ
Понад чотири десятки торнадо, які пронеслися півднем Сполучених Штатів, спричинили загибель щонайменше 32 осіб.

Про це повідомляє CNN.

"Штормовий циклон, унаслідок якого загинули щонайменше 32 особи на півдні, обрушився в понеділок на північний схід, створивши загрозу для ще більш як 17 мільйонів людей", - зазначається в повідомленні.

Місцеві служби інформують про зруйновані будинки, повалені дерева та знищені об'єкти інфраструктури. Іноді сила вітру була настільки потужною, що здіймала в повітря автомобілі й навіть невеличкі будинки.

Метеорологи зафіксували понад чотири десятки торнадо, пронеслися смугою завдовжки майже дві тисячі кілометрів від Техасу до Південної Кароліни. Найбільш тривалі торнадо зафіксовано у штаті Міссісіпі – вони вирували довше години.

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Як зазначається, зараз у зоні ризику потужних торнадо перебувають майже 4 мільйони людей, ще 13 млн мешкають у регіонах, де місцева влада оголосила штормове попередження.

Тим часом США продовжують утримувати світову першість за кількістю хворих на Covid-19 – коронавірусом у країні інфіковано понад 581 тис. осіб.

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