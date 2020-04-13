Торнадо у США: кількість загиблих зросла до 18

Щонайменше 34 торнадо, зареєстровані метеорологічною службою США, призвели до загибелі 18 людей на півдні Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося про 14 загиблих, інформує CNN.

"Смертельні прояви суворої негоди, що призвели до загибелі 18 осіб та руйнування сотень будівель на півдні США, очікуються тепер в північній частині", - зазначається у повідомленні.

За даними Національної метеорологічної служби США, у штатах Техас, Луїзіана, Міссісіпі та Джорджія станом на початок понеділка були зареєстровані принаймні 34 торнадо. Водночас, повідомляється про руйнівні вітри як мінімум у семи штатах – від Техасу до Північної Кароліни, що охоплює понад 1900 км з півдня на північ.

Очевидці пишуть у соцмережах, що деяких людей просто уносило вітром, часом у повітря піднімалися цілі будинки. Повідомляється також про зруйновану інфраструктуру.

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Ситуація ускладнюється карантинними обмеженнями, введеними владою на місцях у зв'язку з пандемією коронавірусу. З урахуванням небезпеки місцеві служби з надзвичайних ситуацій сказали мешканцям, що їх укриття в обладнаних сховищах від торнадо має пріоритет над настановами щодо соціального дистанціонування. Водночас, людям було рекомендовано носити маску, бандану або шарф навколо обличчя.

Як повідомляв Укрінформ, метеорологічні служби США в неділю видали попередження про небезпеку потужних торнадо для майже 100 млн осіб у 20 штатах південного сходу Америки.

Фото: CNN