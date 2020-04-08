У Тихому океані сталися землетруси
Укрінформ
Біля тихоокеанського острова Тонга стався потужний землетрус магнітудою 5,2.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
«Землетрус магнітудою 5,2 стався за 86 км від міста Хіхіфо, Тонга», - йдеться у повідомленні.
Стихійне лихо було зафіксовано у середу на глибині в 10 км о 1.32 годині за Києвом.
Як додали в американському відомстві, о 7.55 за Києвом за 115 км від японського острова Наха-ші також стався землетрус магнітудою 5.
Епіцентр був зареєстрований на глибині в 103,5 км.
Зазначається, що в обох випадків немає інформації про завдану шкоду або постраждалих.
Як повідомлялося, минулої середи на півдні Китаю стався потужний землетрус магнітудою 5,6.