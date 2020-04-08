У Тихому океані сталися землетруси

Біля тихоокеанського острова Тонга стався потужний землетрус магнітудою 5,2.

Про це повідомляє Геологічна служба США.

«Землетрус магнітудою 5,2 стався за 86 км від міста Хіхіфо, Тонга», - йдеться у повідомленні.

Стихійне лихо було зафіксовано у середу на глибині в 10 км о 1.32 годині за Києвом.

Як додали в американському відомстві, о 7.55 за Києвом за 115 км від японського острова Наха-ші також стався землетрус магнітудою 5.

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Епіцентр був зареєстрований на глибині в 103,5 км.

Зазначається, що в обох випадків немає інформації про завдану шкоду або постраждалих.

Як повідомлялося, минулої середи на півдні Китаю стався потужний землетрус магнітудою 5,6.