На півдні Китаю стався землетрус

На півдні Китаю стався потужний землетрус магнітудою 5,6.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Китайський сейсмологічний центр.

«Землетрус магнітудою 5,6 стався в районі Шіку, що в Гардзе-Тібетському автономному окрузі на південному заході провінції Сичуань, о 20.23 за пекінським часом у середу», - йдеться у повідомленні.

Епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 10 км.

Зазначається, що в районі епіцентру проживають небагато людей.

Читайте також: У США стався потужний землетрус

Наразі немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.

Як повідомлялося, 31 березня в американському штаті Айдахо стався землетрус магнітудою 6,5.