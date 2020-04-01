На півдні Китаю стався землетрус
Укрінформ
На півдні Китаю стався потужний землетрус магнітудою 5,6.
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Китайський сейсмологічний центр.
«Землетрус магнітудою 5,6 стався в районі Шіку, що в Гардзе-Тібетському автономному окрузі на південному заході провінції Сичуань, о 20.23 за пекінським часом у середу», - йдеться у повідомленні.
Епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 10 км.
Зазначається, що в районі епіцентру проживають небагато людей.
Наразі немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.
Як повідомлялося, 31 березня в американському штаті Айдахо стався землетрус магнітудою 6,5.