У ексрадника Клінтона виявили коронавірус

В ексрадника експрезидента США Білла Клінтона та ведучого ранкового шоу «Good Morning America» на телеканалі АВС Джорджа Стефанопулоса діагностували коронавірус COVID-19.

Про це Стефанопулос заявив у понеділок в ефірі "GMA", повідомляє телеканал.

"У мене не було ні жару, ні ознобу, ні головного болю, кашлю або задишки… Я почуваюся чудово", - підкреслив Стефанопулос.

Він сказав, що "не дивно", що він отримав позитивну реакцію на COVID-19, оскільки кілька тижнів тому на вірус захворіла його дружина, американська актриса Алі Вентворт. Спочатку вона намагалася самоізолюватися в окремій кімнаті у їхньому будинку в Нью-Йорку, однак, як виявилося, це не допомогло.

Як відомо, Стефанопулос був керівником відділу зв'язків Білого дому, а потім протягом трьох років був старшим радником президента Клінтона.

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Зараз він працює ведучих програм телекомпанії ABC «Good Morning America» і «This Week».

За даними сайту Worldometer, станом на 13 квітня, загальна кількість заражених коронавірусом у світі становила 1 872 797 осіб, з яких 116 035 - померли, понад 434 тисячі - одужали.

Фото: Entertainment Weekly