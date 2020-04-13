У ексрадника Клінтона виявили коронавірус
Про це Стефанопулос заявив у понеділок в ефірі "GMA", повідомляє телеканал.
"У мене не було ні жару, ні ознобу, ні головного болю, кашлю або задишки… Я почуваюся чудово", - підкреслив Стефанопулос.
Він сказав, що "не дивно", що він отримав позитивну реакцію на COVID-19, оскільки кілька тижнів тому на вірус захворіла його дружина, американська актриса Алі Вентворт. Спочатку вона намагалася самоізолюватися в окремій кімнаті у їхньому будинку в Нью-Йорку, однак, як виявилося, це не допомогло.
Як відомо, Стефанопулос був керівником відділу зв'язків Білого дому, а потім протягом трьох років був старшим радником президента Клінтона.
Зараз він працює ведучих програм телекомпанії ABC «Good Morning America» і «This Week».
За даними сайту Worldometer, станом на 13 квітня, загальна кількість заражених коронавірусом у світі становила 1 872 797 осіб, з яких 116 035 - померли, понад 434 тисячі - одужали.
Фото: Entertainment Weekly