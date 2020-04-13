В Італії кількість смертей від коронавірусу перевищила 20 000

Кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу в Італії перевищила двадцять тисяч й становить 20 465 осіб.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Унаслідок зараження коронавірусом в Італії померли 20 465 осіб, приріст летальних випадків порівняно з попереднім днем складає 566", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Worldometer, в Італії наразі підтвердили 159 516 випадків коронавірусу. 35 435 людей одужали після коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, на ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 — одужали.

Фото: АА