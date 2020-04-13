CNN: Китай обмежує публікацію досліджень щодо походження COVID-19

Уряд КНР запровадив суворі обмеження на публікації досліджень щодо походження нового типу коронавірусу та коронавірусної хвороби Covid-19. Статті про дослідження можуть бути опубліковані лише після схвалення їх у міністерстві охорони здоров'я та інших державних органах.

Про це повідомляє CNN.

"У Китаї запровадили обмеження на публікацію наукових досліджень щодо походження нового типу коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Починаючи з кінця січня, китайські дослідники опублікували низку матеріалів щодо походження коронавірусу у кількох впливових іноземних виданнях. Деякі з них підняли питання про можливу відповідальність влади КНР за спалах хвороби.

Як зазначається, підвищена увага керівництва КНР до роботи дослідників виглядає, як спроба взяти під контроль поширення інформації про джерела походження пандемії COVID-19.

Китайський дослідник, який розмовляв з CNN на умовах анонімності, заявив, що цей крок викликає занепокоєння, як можливість перешкодити здійсненню важливих наукових досліджень.

Згідно з новою урядовою директивою КНР, подібні дослідження не можуть бути опубліковані, поки їх не схвалить науково-технічний відділ міністерства охорони здоров'я КНР, а також робоча група при Державній раді КНР.

Як повідомлялося, на ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 — одужали.