Пандемія: попередження, яке не почули

Як вірус прослизнув повз детектори, виставлені вченими 31 країни?

На жаль, групи вчених, яким за американські гроші було доручено виявити схильні до пандемії мікроби, були занадто роз’єднані, роздрібнені й розтягнуті по континентах.

Неймовірно, але ще у 2009 р. уряд США почав фінансування програми з пошуку невідомих вірусів, які передаються від тварини до людини і викликають пандемію. Проєкт, названий “PREDICT” (“Попередження”), фінансувався Агентством США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development, USAID) і залучив до співпраці наукові групи в 31 країні, з Китаєм включно. Разом із тим, для Сполучених Штатів це була одна зі складових побудови нової глобальної мережі з нагляду за інфекційними захворюваннями, що можуть перетворюватися на… терористичну загрозу.

Попри міжнародне “Попередження” і зусилля залучених до проєкту вчених, що тисячами працювали над запобіганням нових небезпечних спалахів епідемій, COVID-19 з’явився і був ідентифікований, але наприкінці 2019 р. світ виявився непідготовленим до нього. Чому вірус прослизнув крізь наукові детектори, які чатували саме на цей тип світової загрози?

Експерти стверджують, що подібно до рибальської волоки з багатьма дірками, збудована дослідницька мережа спостереження мала надто багато прогалин, недостатні фінансування та науковий потенціал, щоб виявитися справді ефективною.

- Занадто довго ми займалися суто науковими спостереженням, – зізнався американський вірусолог та асоційований директор Центру досліджень вірусів у Каліфорнійському університеті Майкл Бухмаєр (Michael Buchmeier) в Ірвінґу. – Тим самим ми створили цілі сліпі плями в нашій здатності виявляти та стримувати загрози інфекційних захворювань.

* * *

Далі сталося дивне. У вересні 2019 р., буквально за два місяці до початку пандемії COVID-19, USAID оголосив, що припиняє фінансувати науково-дослідницьку програму “PREDICT”. Хоча Агентство запевнило, що воно планує наступні кроки та здійснюватиме подвоєні зусилля, але додаткових роз’яснень не з’явилося. Ініціативу в критичний момент було втрачено.

За оцінками фахівців, 600 000 невідомих вірусів, – можливо, навіть більше, – мають можливість переходити від тварин до людей. Щоб боротися з такою армією мікробів, дослідники ретельно визначають місця потенційного зараження важкими хворобами, де перетинаються шляхи диких тварин і людей: ліси та парки, відкриті для загального користування, сільськогосподарські угіддя, базари та крамнички, що продають свіжину. Як правило, вірусологи зосереджуються на видах, які переносять велику кількість вірусів, як-то: кажани, щури, мавпи.

Науковці добре розуміли, що коронавіруси (гострі вірусні захворювання, що характеризуються ураженням дихальної системи і шлунково-кишкового тракту. – О.Р.) можуть складати повторювану загрозу. Особливо – один із них, що викликав важкий гострий респіраторний синдром (SARS, ГРВІ). І то була ніяка не новинка… Адже збудник – SARS-CoV уперше був виявлений у материковому Китаї ще в 2002 р. та поширився майже на 30 країн, перш ніж, спалахнувши, помер у наступному році.

Ще в 2007 р. вірусологи з Університету Гонконгу опублікували документ, в якому йшлося про наявність у кажанів багатьох інших вірусів, подібних до SARS-CoV. Більше того, вони назвали цей тип збудника “бомбою уповільненої дії”. Мікробіологам було відомо, що з давніх-давен на півдні Китаю існувала культура вживання в їжу екзотичних тварин, зокрема – кажанів. Ця побутова практика скорочувала шлях потрапляння новітніх вірусів у людський організм.

Трохи пізніше кілька інших відомих учених повторили свої побоювання, заявивши: вірус, що викликає COVID-19, настільки схожий на мікроб 2002-2003 рр., що попервах у науковій літературі його навіть називали SARS-CoV-2.

Фото: AA

* * *

Експерт із екологічних захворювань неурядової дослідницької групи “EcoHealth Alliance” Кевін Олівал (Kevin Olival), залучений свого часу до проєкту “PREDICT”, стверджує: його колеги та партнери, спільно з командою вчених із Інституту вірусології Уханя, вчасно виявили у кажанів численні коронавіруси, пов’язані з SARS-CoV. Тривалий час велися лабораторні експерименти і з ними. Далі – біла пляма у стрибку пандемії…

Коли, як і де відбувся перехід SARS-CoV-2 від диких тварин до людини – точно невідомо. Існувала рання гіпотеза, мовляв, епідемія спалахнула на оптовому ринку Уханя, де торгували морепродуктами, а також екзотичними тваринами (перша згадка про COVID-19 у китайській пресі з’явилася 17 листопада 2019 р. – О.Р.). Проте базар був закритий 1 січня 2020 р.

Запитань безліч. Як зізнається Кевін Олівал:

- Ми й досі не знаємо, як хвороба вирвалася за межі ринку Уханя, перетворившись на епідемію. Також незрозуміло, чи існував проміжний вид тварин, які від кажанів хворобу передали людині.

Що заважає зрозуміти, а головне – прогнозувати, як інфекція від тварин передається людині? Відсутність детальних досліджень місцевої екології, точних карт поширення різних видів диких тварин, розуміння поведінкової взаємодії людей із різними видами фауни, усвідомлення “рушійних сил, які культурно та економічно рухають торгівлю дикими тваринами”.

Фото: AA

* * *

Доводиться констатувати, що шлях поширення сучасних медичних відкриттів у галузі новітньої вірусології – дуже довгий і малоефективний, якщо йдеться про масову профілактику населення. Для широкого загалу наукові висновки лунають складно, а самі дослідження коштують дуже дорого. Як сумний підсумок, навіть сенсаційні свого часу відкриття вірусологів дослідницької групи “EcoHealth Alliance” були опубліковані… на кількох спеціалізованих сайтах, хоча інформація, яку вони представили, була життєво важливою для захисту життів мільйонів жителів планети.

Тепер епідеміолог Агентства перспективних дослідницьких програм у галузі оборони (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) доктор Рохіт Чітале (Rohit А.Chitale) погоджується, що пандемія COVID-19 засвідчила глобальну неспроможність адекватно інвестувати державні кошти в профілактику епідемій.

- Занадто великий наголос сьогодні робиться на лікуванні інфекційних захворювань, – наголошує керівник програм DARPA із Запобігання виникненню патогенних загроз (Preventing Emerging Pathogenic Threats, PREEMPT) Рохіт Чітале. – Тим часом усі проєкти із раннього виявлення та попередження інфекційних захворювань, що передаються від тварин до людини, дуже погано фінансуються.

Промовистий факт: на проєкт “PREDICT” (“Попередження”), запущений Агентством США з міжнародного розвитку, за десять років було витрачено приблизно $200 млн, що є мізерною часткою від $2 трлн витрат на екстрену допомогу, виділених Конгресом Сполучених Штатів на боротьбу із COVID-19 на початку квітня 2020 р.

* * *

Схоже на те, що безтурботність і наукова безпорадність уряду США будуть суворо покарані.

Адже сучасна пандемія здатна обвалити світову економіку.

Ще місяць тому Дональд Трамп переконував американців, що COVID-19 – тривіальна проблема, і порівнював коронавірус зі “звичайним грипом”. Тоді президент США заперечив можливі економічні проблеми, оскільки під час сезонної епідемії грипу “ніщо не зупиняється, а життя й економіка діють далі”.

Але пандемії швидко набирають потужності. Після заяви містера Трампа близько 15 млн американців втратили роботу – економічний занепад відбувся так стрімко, що за ним офіційна статистика тепер не встигає. Тим часом американська економіка втратила шість відсотків, а рівень безробіття виріс на п’ять відсотків. Хоча, схоже, сьогодні ситуація в три-п’ять разів гірша за офіційно висловлені оцінки.

Олександр Рудяченко

За матеріалами іноземних ЗМІ:

Scientific American ; The New York Times