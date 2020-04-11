Борис Джонсон одужує від коронавірусу

Борис Джонсон одужує від коронавірусу

Укрінформ
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон йде на поправку після захворювання коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це інформує The Hill.

Голова уряду Борис Джонсон продовжує демонструвати дуже гарний прогрес у боротьбі з коронавірусною інфекцією після того, як він був переведений з відділення інтенсивної терапії на початку цього тижня", - повідомили британські чиновники.

У британського прем'єр-міністра діагностували хворобу COVID-19 27 березня. Прем'єр був прийнятий до шпиталю Святого Томаса минулих вихідних після того, як його стан здоров'я погіршився.

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Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб тимчасово взяв на себе виконання обов'язків Джонсона.

Як повідомляв Укрінформ, до відділення інтенсивної терапії лондонської лікарні Святого Томаса 55-річний Джонсон потрапив увечері у неділю, 5 квітня, через загострення коронавірусної хвороби. Вважається, що Джонсон зможе повернутися до виконання своїх обов'язків за місяць.

Фото: АА

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