Борис Джонсон одужує від коронавірусу

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон йде на поправку після захворювання коронавірусною хворобою COVID-19.

Про це інформує The Hill.

Голова уряду Борис Джонсон продовжує демонструвати дуже гарний прогрес у боротьбі з коронавірусною інфекцією після того, як він був переведений з відділення інтенсивної терапії на початку цього тижня", - повідомили британські чиновники.

У британського прем'єр-міністра діагностували хворобу COVID-19 27 березня. Прем'єр був прийнятий до шпиталю Святого Томаса минулих вихідних після того, як його стан здоров'я погіршився.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб тимчасово взяв на себе виконання обов'язків Джонсона.

Як повідомляв Укрінформ, до відділення інтенсивної терапії лондонської лікарні Святого Томаса 55-річний Джонсон потрапив увечері у неділю, 5 квітня, через загострення коронавірусної хвороби. Вважається, що Джонсон зможе повернутися до виконання своїх обов'язків за місяць.

Фото: АА