Кількість інфікованих коронавірусом у Бельгії перевищила 28 тисяч

Протягом минулої доби у Бельгії зареєстрували ще 1351 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, що довело загальну кількість інфікованих від початку пандемії до 28 018.

Такі дані з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії оприлюднило видання «The Brussels Times».

«З 1351 нових інфікованих 756 живуть у Фландрії, 437 – у Валлонії, 149 – в Брюсселі. Загальна кількість випадків коронавірусу у Бельгії з початку пандемії складає 28018», - йдеться у повідомленні.

Протягом 24 годин був госпіталізований 421 новий пацієнт, 418 були виписані з лікарень після одужання. Усього в період з 15 березня по 10 квітня були госпіталізовані з діагнозом коронавірусу 10777 осіб, 5986 – були виписані з лікарень після одужання.

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За добу від COVID-19 в Бельгії померли ще 327 осіб, загальна кількість жертв коронавірусу в цій країні сягнула 3 446.

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