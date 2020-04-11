Папа Римський провів Хресну ходу на порожній площі у Ватикані

Ввечері у Страсну п'ятницю, яку католицька і протестантська церква цього року відзначали 10 квітня, Папа Римський Франциск здійснив Хресну ходу на майже порожній площі Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомляє DW.

Зазвичай ця процесія, в якій щороку беруть участь тисячі паломників з усього світу, відбувається біля стін Колізею в Римі. Однак цьогоріч понтифіка супроводжували лише п'ятеро ув'язнених з тюрми з італійського міста Падуя, яке сильно постраждало від епідемії коронавірусу, а також п'ятеро лікарів і медсестер із Ватикану.

Учасники процесії пройшли від обеліска в центрі площі до сходинок собору. Під час ходи були зачитані медитативні роздуми на тему страждань Христа. Цьогоріч вони були написані ув'язненими в тюрмах та родиною жінки, яка стала жертвою домашнього насильства, повідомив Ватикан.

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Після ходи Франциск не виголосив промову чи молитву, як зазвичай, а лише кілька хвилин мовчки помолився. Так він вшанував пам'ять жертв пандемії коронавірусу.

Раніше, виступаючи в ефірі італійського телебачення, Франциск порівняв медиків, священників та монахинь, які померли під час пандемії COVID-19, з солдатами, полеглими на війні. "Вони пожертвували своїм життям з любові", - сказав він.