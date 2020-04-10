На борту французького авіаносця "Шарль де Голль" - пів сотні хворих

У 50 членів екіпажу авіаносця ВМС Франції «Шарль де Голль» підтверджено зараження коронавірусом.

Про це поінформувало у п'ятницю Міністерство збройних сил країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Тестування підтвердило 50 позитивних випадків COVID-19 на борту. Три моряки були евакуйовані вертольотом NH90 спочатку до аеропорту Лісабона, а далі літаком Falcon 900 до госпіталя у Тулоні», - заявили у французькому оборонному відомстві.

На борту авіаносця працює група фахівців медичної служби збройних сил.

«Шарль де Голль» нині здійснює перехід з Атлантики до порту Тулона.

За попередню добу у Франції зафіксовано 86 334 випадків інфікування COVID-19 (4 286 за добу); 12 210 людей померли (424 летальні випадки упродовж доби).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.