В Ємені зафіксували перший випадок коронавірусу

В охопленому війною Ємені зафіксували перший випадок коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

«Перший підтверджений випадок зараження коронавірусом зареєстровано в провінції Хадрамавт», - заявили в національному комітеті з надзвичайних ситуацій, очолюваному міжнародно визнаним урядом президента Абедраббо Мансура Хаді.

Повідомляється, що інфікований пацієнт перебуває в стабільному стані і отримує необхідну медичну допомогу.

Місцева влада вжила всіх необхідних заходів обережності і пообіцяла більш детальну інформацію надати пізніше.

Водночас групи допомоги попереджають, що вплив епідемії коронавірусу на зруйновану систему охорони здоров'я в країні, ймовірно, буде катастрофічним.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.