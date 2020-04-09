В Ємені оголосили "карантинне" припинення вогню на два тижні
Про це повідомляє UPI.
"Саудівська Аравія у середу оголосила двотижневе припинення вогню у Ємені на тлі побоювань щодо поширення епідемії коронавірусу в регіоні", - йдеться у повідомленні.
Припинення вогню мало розпочатися у четвер опівдні.
"Коаліція оголошує про всебічне припинення вогню в Ємені терміном на два тижні, починаючи з четверга ... яке може бути продовжено для створення відповідних умов для здійснення візиту спеціального посланця ООН до Ємену та проведення зустрічі між легітимним урядом та хуситами", - заявили у коаліції на чолі з Саудівською Аравією.
Речник коаліції, Туркі аль-Малікі, заявив, що коаліція сподівається, що хусити дотримуватимуться оголошеного припинення вогню.
Як відомо, громадянська війна у Ємені триває з 2014 року, коли підтримувані Іраном угрупування хуситів захопили більшість північних регіонів країни та витіснили урядові сили, яких підтримує Саудівська Аравія, зі столиці країни Сани.
Фото: Mohammad Abdullah/UPI|License Photo