У Ємені під час обстрілу в’язниці загинули шестеро в’язнів

Унаслідок артилерійського обстрілу в’язниці на південному заході Ємена, загинуло шестеро ув’язнених жінок, ще 28 осіб отримали поранення.

Про це заявив міністр інформації Ємена Муаммар Іріані, пише Xinhua.

“Ми рішуче засуджуємо жахливу терористичну різанину, влаштовану бойовиками-хуситами, які обстріляли в’язницю у Таізі вісьмома снарядами. Відповідно до попередніх оцінок, загинуло шестеро жінок, а також дитина, яка прийшла провідати матір. Поранення отримали 28 осіб”, - заявив Іріані.

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Xinhua уточнює, місто Таіз перебуває під контролем центрального уряду, однак його околиці утримують бойовики-хусити.

Нагаджаємо: громадянська війна у Ємені триває з 2014 року, коли підтримувані Іраном угрупування хуситів захопили більшість північних регіонів країни та витіснили урядові сили зі столиці Сани.