У Бельгії заражених коронавірусом вже більше 26 тисяч

За минулу добу у Бельгії були підтверджені ще 1684 випадки захворювання на COVID-19, що збільшило загальну кількість інфікованих з початку пандемії у цій країні до 26 667.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє видання «The Brussels Times».

«Тести на COVID-19 виявилися позитивними у 1684 людей. 915 проживають у Фландрії, 570 – у Валлонії, 178 – у Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще 21 особи. Загальна кількість випадків захворювання в Бельгії з початку пандемії складає 26 667», - йдеться у публікації.

Протягом минулих 24 годин були госпіталізовані 462 людини, 404 одужали та їх виписали з лікарні. Загальна кількість пацієнтів у бельгійських лікарнях з COVID-19 – 5 610, з них 1278 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

За добу через коронавірус померли ще 325 людей. Надійшли додаткові повідомлення про ще 171 смерть від COVID-19 у Фландрії, що сталися в період з 18 по 31 березня. Таким чином, кількість загиблих в Бельгії складає 3019 осіб з початку пандемії COVID-19.

«Зараз період кількох релігійних свят. Для багатьох з нас вони пов’язані із родинними традиціями та зустрічами. На жаль, ситуація буде іншою цього року. Ми закликаємо кожного виявити розуміння та продовжувати дотримуватися обмежувальних заходів. Зараз не той час, коли можна відвідувати батьків або зустрічатися з друзями», - наводить видання слова речника Кризового центру Бельгії Івеса Стівенса (Yves Stevens).

Релігійні місця будуть відкритими, але при цьому дотримуватимуться правила щодо фізичної дистанції між людьми. Масові пасхальні служби в країні скасовані, тож люди відзначатимуть Великдень переважно у власних домівках.

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