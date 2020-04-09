У Бельгії за добу — понад півтори тисячі нових випадків COVID-19

За добу кількість підтверджених випадків коронавірусу в Бельгії зросла ще на 1580, що довело загальну кількість інфікованих в цій країні до 24 983.

Такі дані з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Бельгії оприлюднило у четвер бельгійське видання The Brussels Times.

«За добу ще у 1580 людей тести на коронавірус COVID-19 виявилися позитивними. 1049 з них живуть у Фландрії, 370 – у Валлонії, 149 – у Брюсселі, міністерство не має даних про місце проживання ще 12 осіб. Загальна кількість інфікованих у Бельгії з початку пандемії сягнула 24 983», - йдеться у публікації.

До лікарень за минулі 24 години були госпіталізовані 459 нових пацієнтів, при цьому 483 пацієнти були виписані після одужання. Усього з початку спалаху інфекції в Бельгії одужали 5164 людини. Нині загальна кількість госпіталізованих з коронавірусом становить 5590 осіб. Серед цих пацієнтів 1285 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

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За добу від коронавірусу померли 283 людини, загальна кількість жертв коронавірусу в Бельгії з початку епідемії зросла до 2523.

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