У США коронавірус за день вбиває більше людей, ніж рак чи хвороби серця

У США за день від коронавірусу вмирає більше людей, ніж від онкологічних або серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє Fox News.

«COVID-19 ... нині є причиною смерті номер один у США, вбиваючи в середньому більше людей за день, ніж рак або серцеві захворювання», - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними, опублікованими у вівторок доктором Марією Даніличевою в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, вірус є причиною 1970 випадків смерті у США за день.

Для порівняння, 1774 випадки смерті за день пов'язані з серцево-судинними захворюваннями і 1641 - з онкологією.

Як повідомлялося, кількість загиблих у США від коронавірусу продовжує різко зростати в останні тижні. Згідно з даними Wordоmeter, у Штатах зафіксовано 16 697 смертей із 468 895 випадків зараження. Останні три дні кількість загиблих американців за день тримається на позначці вище 1 900 смертей.

Станом на ранок 10 квітня, у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, зокрема 95 738 смертей від ускладнень і 356 673 випадки одужання.