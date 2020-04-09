Lufthansa втрачає щогодини мільйон євро - глава авіакомпанії

Німецький авіаперевізник Lufthansa через зупинення пасажирських перевезень на тлі пандемії втрачає мільйон євро в годину.

Про це заявив глава концерну Карстен Шпор у відеозверненні до своїх працівників, повідомляє видання Handelsblatt.

"Ми втрачаємо мільйон євро свого резерву ліквідності щогодини - день і ніч, тиждень за тижнем і, ймовірно, навіть місяць за місяцем", - наголосив Шпор.

Нині авіакомпанія перевозить менше 3 тисяч пасажирів замість 350 тисяч у день. За попередніми підрахунками, криза може коштувати перевізнику понад 4 мільярди євро.

За словами глави авіакомпанії, Lufthansa веде переговори з владою щодо надання державної підтримки.

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У компанії працює приблизно 138 тисяч працівників, більшість з них зараз - неповний робочий день. З метою оптимізації роботи виконавча рада Lufthansa AG запропонувала низку кроків, які оприлюднила на своєму сайті. Зокрема, планується виведення з експлуатації 6 літаків Airbus A380, 7 літаків A340-600, 5 літаків Boeing 747-400 та 11 літаків Airbus A320. Крім того, будуть виведення з експлуатації 3 літаки Airbus A340-300 дочки Lufthansa Cityline. Польотні операції Germanwings будуть припинені.

Керівництво одного з найбільших авіаперевізників світу не розраховує, що авіаційна промисловість швидко повернеться до докризового рівня. Для повного зняття глобальних обмежень на подорожі будуть потрібні не місяці, а роки, вважають у Lufthansa.

Фото: dpa