У Таїланді жінка вдруге заразилася коронавірусом - ЗМІ

У Таїланді 38-річна жінка з провінції Чаяпхум вдруге інфікувалася новим коронавірусом (COVID-19) після одужання.

Про це повідомляє The Nation Thailand.

«Жінка з Чаяпхум захворіла на COVID-19 вдруге після того, як вилікувалася у Бангкоку в середині березня», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, 38-річна жінка повернулася до Таїланду з-за кордону у березні. У неї виявили коронавірус та госпіталізували в одну з лікарень у столиці.

Згодом жінка вилікувалася, її виписали з лікарні і вона повернулася додому у провінцію Чаяпхум. Проте із 3 квітня їй знову стало зле і лікарі зробили тест, який показав позитивний результат на коронавірус.

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Нині місцева влада намагається встановити коло осіб, з яким жінка спілкувалася впродовж останніх кількох тижнів.

Зазначається, що у Чаяпхум вже зареєстровано 109 випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, за даними Worldоmeter, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. З них 330 589 одужали, а 88 502 - померли.

Фото: АА