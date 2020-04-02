Таїланд запровадив комендантську годину

У Таїланді з п'ятниці, 3 квітня, запроваджується комендантська година з метою уповільнення поширення коронавірусу.

Про це повідомляє AP.

"Голова уряду Таїланду оголосив про запровадження загальнодержавної комендантської години з 22:00 до 04:00 з метою уповільнити поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, режим комендантської години буде мати деякі винятки, зокрема для перевезень медикаментів, переміщення людей на місця проходження карантину, поїздок в аеропорти та з них і поїздок медичного персоналу.

На сьогодні у Таїланді кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла 1 875 осіб. Минулого тижня уряд країни запровадив надзвичайний стан в державі через епідемію.

Читайте також: Слонів у Таїланді можуть вивести на вулиці просити милостиню

За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.

Фото: Getty/Kyodo