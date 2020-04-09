У Білорусі на коронавірус захворіли майже 1,5 тисячі осіб
Укрінформ
У Білорусі за останню добу кількість хворих на коронавірус зросла на 420 осіб, а загалом із початку спалаху зафіксовано 1486 випадків.
Про це повідомляє TUT.by із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.
«У Білорусі з початку спалаху зафіксовано 1486 випадків коронавірусу, 139 осіб одужали. 16 осіб з коронавірусом померли», - йдеться у повідомленні.
Приріст за день становить 420 осіб.
Повідомляється, що найбільше хворих у Мінську - 807 випадків.
Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, за даними Worldmeters, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. З них 330 589 одужали, а 88 502 - померли.
Фото: БЕЛТА