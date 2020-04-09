У Білорусі на коронавірус захворіли майже 1,5 тисячі осіб

У Білорусі за останню добу кількість хворих на коронавірус зросла на 420 осіб, а загалом із початку спалаху зафіксовано 1486 випадків.

Про це повідомляє TUT.by із посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

«У Білорусі з початку спалаху зафіксовано 1486 випадків коронавірусу, 139 осіб одужали. 16 осіб з коронавірусом померли», - йдеться у повідомленні.

Приріст за день становить 420 осіб.

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Повідомляється, що найбільше хворих у Мінську - 807 випадків.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, за даними Worldmeters, у світі на коронавірус захворіли понад 1,5 млн осіб. З них 330 589 одужали, а 88 502 - померли.

Фото: БЕЛТА